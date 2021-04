Oltre Fontana: per Pd e M5S è tempo di pensare alla ricostruzione della Lombardia (Di sabato 10 aprile 2021) Se persino Vittorio Feltri spara sulla Lombardia con la veemenza vista a L’aria che tira, significa che davvero un ciclo è finito. Lungi dall’avventurarmi in pronostici dai quali chi conosce la politica si astiene volentieri, è certamente un fatto che la partita è tornata ad essere giocabile dopo un quarto di secolo di assoluto “no contest” a favore del centrodestra. Ne sono davvero successe troppe – e troppe continuano a succederne – per pensare che gli attuali padroni del vapore possano puntare a un’altra corsa. I primi a saperlo sono proprio loro: la scelta di inserire Letizia Moratti come nuova assessora al Welfare nella Giunta Fontana è di fatto la prima mossa della campagna per le elezioni regionali previste nel 2023. Ma ci si arriverà davvero? Non è affatto detto e sarebbe davvero il caso di cominciare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Se persino Vittorio Feltri spara sullacon la veemenza vista a L’aria che tira, significa che davvero un ciclo è finito. Lungi dall’avventurarmi in pronostici dai quali chi conosce la politica si astiene volentieri, è certamente un fatto che la partita è tornata ad essere giocabile dopo un quarto di secolo di assoluto “no contest” a favore del centrodestra. Ne sono davvero successe troppe – e troppe continuano a succederne – perche gli attuali padroni del vapore possano puntare a un’altra corsa. I primi a saperlo sono proprio loro: la scelta di inserire Letizia Moratti come nuova assessora al Welfare nella Giuntaè di fatto la prima mossacampagna per le elezioni regionali previste nel 2023. Ma ci si arriverà davvero? Non è affatto detto e sarebbe davvero il caso di cominciare a ...

tobefreeforever : RT @ilfattoblog: Oltre #Fontana: per Pd e M5S è tempo di pensare alla ricostruzione della #Lombardia @lozacchetti - Lux97335459 : RT @ilfattoblog: Oltre Fontana: per Pd e M5S è tempo di pensare alla ricostruzione della Lombardia - ilfattoblog : Oltre Fontana: per Pd e M5S è tempo di pensare alla ricostruzione della Lombardia - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Oltre #Fontana: per Pd e M5S è tempo di pensare alla ricostruzione della #Lombardia @lozacchetti - ilfattoblog : Oltre #Fontana: per Pd e M5S è tempo di pensare alla ricostruzione della #Lombardia @lozacchetti -