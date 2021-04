Oggi a Caronno le vaccinazioni anti-Covid al domicilio

(Di sabato 10 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, sabato 10 aprile, i medici di famiglia diPertusella somministrano gratuitamente a, ai loro pazienti allettati, la prima dose del vaccino, come da accordi già presi con i familiari. “In questa occasione non possono essere richieste altreo prestazioni mediche a– puntualizza l’assessore alle Politiche sociali Sebastiano Caruso tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

