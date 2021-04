"Non siamo noi i furbetti". Draghi e gli psicologi salta-fila? Sui vaccini la prima vera gaffe del premier (Di sabato 10 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi, con un maldestro lapsus, ha utilizzato l'altra sera in conferenza stampa l'immagine di uno «psicologo di 35 anni» per esemplificare la schiera dei "furbetti" che saltano la fila nella campagna vaccinale. È lo stesso Draghi che, il 1 aprile, firmava il decreto legge 44 che obbliga tutti gli appartenenti alle professioni sanitarie (quindi anche tutte le psicologhe e gli psicologi) alla vaccinazione, pena la sospensione dallo svolgimento delle attività lavorative in presenza. Cosa possiamo dire di quello che si cela dietro a questo "scivolone"? Sicuramente è sotto gli occhi di tutti una campagna vaccinale sinora poco organizzata, dove la comunicazione maldestra e le direzioni regionali spesso poco efficaci non hanno aiutato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mario, con un maldestro lapsus, ha utilizzato l'altra sera in conferenza stampa l'immagine di uno «psicologo di 35 anni» per esemplificare la schiera dei "" cheno lanella campagna vaccinale. È lo stessoche, il 1 aprile, firmava il decreto legge 44 che obbliga tutti gli appartenenti alle professioni sanitarie (quindi anche tutte le psicologhe e gli) alla vaccinazione, pena la sospensione dallo svolgimento delle attività lavorative in presenza. Cosa posdire di quello che si cela dietro a questo "scivolone"? Sicuramente è sotto gli occhi di tutti una campagna vaccinale sinora poco organizzata, dove la comunicazione maldestra e le direzioni regionali spesso poco efficaci non hanno aiutato a ...

Advertising

CarloCalenda : Davvero da ascoltare. 70 milioni. Non siamo riusciti a mettere 70 milioni per avere una corsia preferenziale sul va… - fedefederossi : Antidepressivo non è male come termine per #pesche ???? Grazie per tutto il supporto ragazzi! E siamo solo all’inizi… - RobertoBurioni : Siamo quasi a 300mila al giorno, non male. Se riusciamo a fare un altro passo in avanti arrivando ai 500mila siamo… - Emm_Manzari : @chiarachiara75 @elevisconti @colvieux 1. Le fasce più a rischio non le decidiamo noi perché non siamo competenti.… - RobertaFerrero4 : Oggi Salvini in Tribunale a Catania per l’udienza sul caso Gregoretti. Siamo al tuo fianco, Capitano! Non temere!… -

Ultime Notizie dalla rete : Non siamo Probabili formazioni Serie A/ Le mosse e i dubbi per gli anticipi (30giornata) ...campionato nazionale e dunque siamo davvero impazienti di scoprire mosse e dubbi degli allenatori per le partite che pure ci faranno compagnia questo fine settimana. Pure va subito detto che non sarà ...

FUORI TEMA - Ale e Franz tra sketch, teatro e musica È un mix di tante cose che rappresentano più quello che siamo di quello che siamo stati. La nostra classica panchina non c'è, non perché non volessimo riportarla ma perché c'era proprio il desiderio ...

No, non siamo messi bene… Quotidiano Sanità Bloober Team cambia idea e non si farà acquisire, per ora Bloober Team non si farà acquisire al momento perché "c'è un alto rischio di perdere i propri obiettivi". La reputazione di Bloober Team è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, e lo studio polacco ...

Covid Veneto, Zaia: “Stiamo finendo i vaccini” Il Veneto sta finendo i vaccini contro il Coronavirus. “”Stiamo finendo i vaccini. A Padova, stanno per andare solo verso i richiami” è l’allarme lanciato dal presidente della Regione Luca Zaia nel co ...

...campionato nazionale e dunquedavvero impazienti di scoprire mosse e dubbi degli allenatori per le partite che pure ci faranno compagnia questo fine settimana. Pure va subito detto chesarà ...È un mix di tante cose che rappresentano più quello chedi quello chestati. La nostra classica panchinac'è,perchévolessimo riportarla ma perché c'era proprio il desiderio ...Bloober Team non si farà acquisire al momento perché "c'è un alto rischio di perdere i propri obiettivi". La reputazione di Bloober Team è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, e lo studio polacco ...Il Veneto sta finendo i vaccini contro il Coronavirus. “”Stiamo finendo i vaccini. A Padova, stanno per andare solo verso i richiami” è l’allarme lanciato dal presidente della Regione Luca Zaia nel co ...