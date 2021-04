Musumeci, in Sicilia l'80% dice no ad AstraZeneca (Di sabato 10 aprile 2021) "In Sicilia c'è l'80% di rinuncia del vaccino AstraZeneca. Su 100 persone, 80 dicono di no". Lo ha detto a Catania il presidente della Regione Nello Musumeci. "E' naturale - ha aggiunto - che la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 aprile 2021) "Inc'è l'80% di rinuncia del vaccino. Su 100 persone, 80 dicono di no". Lo ha detto a Catania il presidente della Regione Nello. "E' naturale - ha aggiunto - che la ...

