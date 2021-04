Loredana Lecciso, foto con Albano è una frecciata a Romina? (Di sabato 10 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Si riaccende il gossip del celebre triangolo Albano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso. La showgirl pubblica una foto eloquente Ormai sono diversi anni che la famiglia Carrisi conquista le prime pagine del gossip. La storica coppia formata da Albano e Romina Power, dopo un periodo di separazione, oggi è di nuovo insieme, ma solo sul profilo professionale. Leggi su youmovies (Di sabato 10 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Si riaccende il gossip del celebre triangoloCarrisi,Power e. La showgirl pubblica unaeloquente Ormai sono diversi anni che la famiglia Carrisi conquista le prime pagine del gossip. La storica coppia formata daPower, dopo un periodo di separazione, oggi è di nuovo insieme, ma solo sul profilo professionale.

Advertising

PasqualeMarro : #LoredanaLecciso dà uno “schiaffo” a #RominaPower - Aioolos : e come la aiutava prendendo le cose con gli zoccoli. E c'erano grafici che spiegavano come erano andate le cose. Lo… - Aioolos : era in questo studio che parlava della mamma che era lì al suo fianco ed era una mucca un po' strana. Ma una mucca… - Aioolos : In televisione c'era LOREDANA LECCISO che presentava la sua vera mamma e raccontava quanto era bella brava e quanto… - PasqualeMarro : #LoredanaLecciso in bianco e nero con #Albano -