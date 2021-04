Lombardia zona rossa sabato 10 e domenica 11 aprile: supermercati aperti, centri commerciali chiusi (Di sabato 10 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ultimo weekend di zona rossa per la Lombardia. Come annunciato ieri dal Presidente Attilio Fontana, da lunedì 12 aprile la regione vedrà allentate le restrizioni grazie al passaggio alla zona arancione. In zona rossa gli spostamenti sono vietati sia all’interno del proprio Comune di residenza sia fuori, a meno che non ci si stia muovendo per motivi di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 10 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ultimo weekend diper la. Come annunciato ieri dal Presidente Attilio Fontana, da lunedì 12la regione vedrà allentate le restrizioni grazie al passaggio allaarancione. Ingli spostamenti sono vietati sia all’interno del proprio Comune di residenza sia fuori, a meno che non ci si stia muovendo per motivi di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

