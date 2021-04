Locatelli | «Da tre settimane meno contagi | aperture meditate o si torna indietro»

(Di sabato 10 aprile 2021) Il coordinatore del Cts: «Puntare alle 500mila vaccinazioni al giorno non è un sogno. I furbetti? Indagare sui casi non chiari».

Corriere della Sera

Professor Franco, perché si parla di plateau, l'epidemia è stata fermata? " Per la terza settimana consecutiva c'è una riduzione della diffusione del contagio . Sono, infatti, in miglioramento sia l'...Un caso si è verificato in uno studio clinico ecasi durante la campagna vaccinale negli Stati ...: "Seconda dose con AstraZeneca per chi ha già avuto la prima" " A chi è già stata ...Il coordinatore del Cts: «Puntare alle 500mila vaccinazioni al giorno non è un sogno. I furbetti? Indagare sui casi non chiari».Il centrocampista del Sassuolo ha pubblicato una foto su Instagram dell’ultimo match giocato lo scorso 10 gennaio all’Allianz Stadium contro i bianconeri: post che ha scatenato i tifosi della ‘Vecchia ...