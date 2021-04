L' Eredità | Francesco indovina ma un dettaglio manda in fumo il montepremi

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 10 aprile 2021) Quella del 10 aprile, per il campioneè stata una puntata de L'che non dimenticherà tanto facilmente. Dopo aver 'ammutolito' gli altri concorrenti nel game show più seguito del preserale, il ragazzo si è aggiudicato le chiavi per accedere all'ambita Ghigliottina. La sua intuizione lo ha portato ad un passo dalla vittoria, ma a causa di un piccolissimone è uscito sconfitto e a mani vuote. L'C. non passa il turno e si congeda da Flavio Insinna Purtroppo il campione della puntata precedente de L'C., non ce l'ha fatta ad andare fino in fondo ed ha lasciato il gioco congedandosi da Flavio Insinna. Dopodiché, al triello sono andatie Lorenzo insieme al ...