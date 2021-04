Le vendite di TV 8K prenderanno slancio nei prossimi due anniHDblog it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 10 aprile 2021) Ledi TV 8K cominceranno a prenderenel corso deidue anni, per poi entrare in 72 milioni di abitazioni nel corso del 2025. Le previsioni sono state fornite da Strategy Analytics (link in FONTE) che ha analizzato l’andamento del mercato dal 2019 al 2025. Sappiamo già che nel 2020 le previsioni non sono state rispettate: i risultati ottenuti dal segmento 8K sono stati infatti inferiori rispetto alle aspettative. Strategy Analytics parla di circa 350.000 pezzi piazzati in tutto il mondo durante lo scorso anno. Per il 2021 si prevede che lesuperino il milione, un quantitativo che salirà a circa 4 milioni nel 2022. Il mercato trainante sarà il Nord America che nel 2025 conterà 25 milioni di televisori 8K. Il motivo è del resto facilmente comprensibile: il mercato americano è quello, ...