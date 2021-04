La prima ministra norvegese Erna Solberg è stata multata per aver violato le restrizioni contro il coronavirus a febbraio

(Di sabato 10 aprile 2021) Laperleilin vigore in Norvegia: dovrà pagare una multa di 20mila corone norvegesi, circa 1.980 euro.perché a, in

Advertising

ilpost : La prima ministra norvegese Erna Solberg è stata multata per aver violato le restrizioni contro il coronavirus a fe… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: 'Chi vaccinerà di più riaprirà prima': Lo ha ribadito la ministra degli Affari regionali Mariastella #Gelmini, riprenden… - enbyprolet_p38 : Anche lei non può parlare di femminismo? Anche Aleksandra Kollontaj? Prima ministra e ambasciatrice al mondo? Femmi… - infoitinterno : Vaccini, la ministra Gelmini parla alle regioni: “chi vaccinerà di più potrà riaprire prima” - giuseppeargent3 : @matteosalvinimi Covid-Vaccini. La Ministra Gelmini minaccia le regioni: chi vaccina riapre prima. E' possibile che… -

Ultime Notizie dalla rete : prima ministra

Il Post

..." La Francia ha deciso che alle persone con meno di 55 anni a cui sia stata somministrata una... Gelmini promette: "segnali su riaperture già ad aprile" " Laper gli Affari regionali, ...Ladell'Interno, Lamorgese,e il capo della polizia,Giannini, deporranno una corona d'alloro al sacrario dei caduti. Poi la consegna della medaglia d'oro alla bandiera, conferita dal ...La prima ministra norvegese Erna Solberg è stata multata per aver violato le restrizioni contro il coronavirus in vigore in Norvegia: dovrà pagare una multa di 20mila corone norvegesi, circa 1.980 ...Spiaggia di Punta Lunga. Isola di Favignana. Isole Acadian. Sicilia. Italia. (Foto: Ricardo ... Lombardo / Reta & Co / Universal Images Team tramite Getty ...