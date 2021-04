Inzaghi, 5 anni fa esordio sulla panchina della Lazio: ecco come andò (Di sabato 10 aprile 2021) Esattamente cinque anni fa, 10 aprile 2016, Simone Inzaghi faceva il suo esordio sulla panchina della prima squadra della Lazio . L'ex attaccante, che aveva iniziato la sua esperienza da tecnico ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 aprile 2021) Esattamente cinquefa, 10 aprile 2016, Simonefaceva il suoprima squadra. L'ex attaccante, che aveva iniziato la sua esperienza da tecnico ...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Debutto con vittoria ?? Cinque anni fa, la prima panchina di mister Inzaghi #CMonEagles ?? - acmilan : #OnThisDay in 2006 Inzaghi and @jksheva7's dying minute deciders in the #UCL Semifinal ???? Pippo e Sheva nel fin… - OfficialSSLazio : ?? 03.04.2016 ?? Cinque anni fa, iniziava l'era Inzaghi ?? 240 panchine, 129 vittorie, 3 trofei #CMonEagles ?? - Christi83013660 : RT @OfficialSSLazio: ?? Debutto con vittoria ?? Cinque anni fa, la prima panchina di mister Inzaghi #CMonEagles ?? - sportli26181512 : Inzaghi, 5 anni fa esordio sulla panchina della #Lazio: ecco come andò: Il tecnico biancoceleste, alle prese con il… -