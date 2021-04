Il report del governo: "Vaccinato con due dosi il 39% degli over 80 in Italia" (Di sabato 10 aprile 2021) Il 68,20% degli over 80 in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. Lo rileva il report settimanale della presidenza del Consiglio dei Ministri. Entrambe le dosi sono state somministrate al 38,79% degli appartenenti alla stessa fascia. In riferimento alla fascia di età 70 -79 anni, il 19,89% ha ricevuto la prima dose mentre solo il 2,48% ha beneficiato di entrambe le somministrazioni. Il rapporto rileva anche che Il 91,25% degli ospiti delle Rsa ha ricevuto la prima dose di vaccino (321.441 mila persone su 352.259). Mentre il 75,29% ha ricevuto la prima (266.059). In attesa di ricevere la prima dose è ancora l?8,75% pari a 30.818 persone. Ancora secondo il report, sono 2.008.057 le dosi di vaccino somministrate ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 aprile 2021) Il 68,20%80 inha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. Lo rileva ilsettimanale della presidenza del Consiglio dei Ministri. Entrambe lesono state somministrate al 38,79%appartenenti alla stessa fascia. In riferimento alla fascia di età 70 -79 anni, il 19,89% ha ricevuto la prima dose mentre solo il 2,48% ha beneficiato di entrambe le somministrazioni. Il rapporto rileva anche che Il 91,25%ospiti delle Rsa ha ricevuto la prima dose di vaccino (321.441 mila persone su 352.259). Mentre il 75,29% ha ricevuto la prima (266.059). In attesa di ricevere la prima dose è ancora l?8,75% pari a 30.818 persone. Ancora secondo il, sono 2.008.057 ledi vaccino somministrate ...

