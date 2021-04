Il gruppo di iniziativa Civica “Rispetto Messina”: “il Covid in città circola ancora, ma molti non lo sanno o fanno finta di non saperlo” (Di sabato 10 aprile 2021) Il gruppo di iniziativa Civica “Rispetto Messina”: “il Covid circola ancora. Si può pensare, presumibilmente, che in città possano esserci attualmente migliaia di persone contagiate” “Anche se per vari motivi a causa dell’inefficienza del “sistema Regione” mancano i dati ufficiali, vista la ripresa della diffusione dei contagi da Covid19 che ha toccato l’intera provincia messinese, con la istituzione di zone rosse in alcuni Comuni, si può pensare, presumibilmente, che a Messina città possano esserci attualmente migliaia di persone contagiate. Ma nonostante ciò siamo costretti a denunciare, come abbiamo fatto con forza anche all’inizio della cosiddetta seconda ondata, la ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021) Ildi”: “il. Si può pensare, presumibilmente, che inpossano esserci attualmente migliaia di persone contagiate” “Anche se per vari motivi a causa dell’inefficienza del “sistema Regione” mancano i dati ufficiali, vista la ripresa della diffusione dei contagi da19 che ha toccato l’intera provincia messinese, con la istituzione di zone rosse in alcuni Comuni, si può pensare, presumibilmente, che apossano esserci attualmente migliaia di persone contagiate. Ma nonostante ciò siamo costretti a denunciare, come abbiamo fatto con forza anche all’inizio della cosiddetta seconda ondata, la ...

