I cani specialisti nella corsa a ostacoli tra i protagonisti in Tv

(Di sabato 10 aprile 2021) Domenica 11 aprile in onda su Rete 4 una nuova puntata di “Dalla parte degli animali” dove si potrà conoscere anche il toro Piero e l’amica a 4 zampe di Orietta Dorella Sono ivelocissimi dell’Associazione dilettantistica sportiva Oh My Dog,, vincitori di medagliedisciplina sportiva Agility dog, gli ospiti della prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda la domenica alle 10.55 su Rete 4, con repliche la domenica alle 14 su La 5 e lunedì alle 15,30 ancora su Rete 4: l’unico format pensato per trovar casa agli animali abbandonati, che sempre e comunque, con i suoi servizi d’attualità e le sue rubriche, si mette “dalla loro parte”. Incontreremo la cagnolina ...