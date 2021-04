(Di sabato 10 aprile 2021)non è tra i personaggi più simpatici a Vittorio. E questa non è una novità. In un editoriale su Liberocritica ora la scelta delper l’ambiente di non partecipare alla Cop 26 sul clima, in agenda a novembre a Glasgow, in Scozia. Motivo? La distribuzione estremamente iniqua dei vaccini.: ora adel surriscaldamento del pianeta non frega più nulla Secondo“è abilissima a farsi notare nonché a costringere l’informazione a occuparsi di lei ogni due per tre, pur compiendo dichiarazioni o comiche o insensate, che è anche peggio. L’ultima sciocchezza uscita dalla sua boccuccia di rose lascia di stucco. Ha affermato che del surriscaldamento del pianeta ...

Advertising

SecolodItalia1 : Greta Thunberg, fatti il vaccino e vai a scuola… Feltri contro l’attivista che diserterà Cop 26… -

Ultime Notizie dalla rete : Greta Thunberg

Un gesto forte e da cui dovremmo prendere tutti esempio: la giovanissima attivista per il climaha annunciato che non parteciperà alla grande conferenza sul clima Cop26 di Glasgow in programma a novembre. Tutto questo per denunciare l'accesso iniquo ai vaccini contro il Covid - 19 ..." È un appassionato sostenitore delle cause in difesa della natura, ed è anche un grande fan dell' ambientalista svedese. " Tobias Menzies non è il suo nome completo . Non tutti sanno ...Su facebook la sua bacheca era piena di articoli su Greta Thunberg, nelle fotografie aveva vicino i figli, o rideva con le amiche che lavoravano come lei qui in Italia. C’erano anche foto ai monasteri ...L'enorme successo di organizzazioni come il Wwf e Greenpeace ha poi indicato la strada verso la forte preoccupazione climatica e il global warming ha fatto il resto, raggiungendo l'apoteosi con il ...