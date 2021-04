Golfo Aranci torna in zona arancione, ma solo per 2 giorni (Di sabato 10 aprile 2021) (Visited 90 times, 90 visits today) Notizie Simili: Quali sono le principali funzionalità su una… A Oschiri riapre la scuola elementare: una classe in… Sardegna a rischio zona Arancione,... Leggi su galluraoggi (Di sabato 10 aprile 2021) (Visited 90 times, 90 visits today) Notizie Simili: Quali sono le principali funzionalità su una… A Oschiri riapre la scuola elementare: una classe in… Sardegna a rischioone,...

Ultime Notizie dalla rete : Golfo Aranci La parabola della Sardegna passata in tre settimane da zona bianca a zona rossa A chiudersi anche Soleminis, Burcei, Villa San Pietro, Donori, Pula, Samugheo, Sindia, Gavoi, Golfo Aranci, Bono, Pozzomaggiore e Sennariolo. Gli arrivi nei porti e aeroporti Intanto dal 22 marzo ...

Golfo Aranci torna in zona arancione, ma solo per 2 giorni Golfo Aranci torna in zona arancione. Golfo Aranci torna in zona arancione, ma solo per due giorni. Se da una parte cessa infatti l'ordinanza comunale dall'altra tutta la Sardegna entrerà da lunedì in ...

Golfo Aranci torna in zona arancione, ma solo per 2 giorni Gallura Oggi Covid: controlli del Corpo forestale, 2.621 verifiche Sono ripresi da lunedì 22 marzo i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Tra la sera dell’8 apri ...

Covid-19, controlli in porti e aeroporti: identificate 2600 dal Corpo forestale Prosegue l’attività di controllo del personale del Corpo forestale nei porti e negli aeroporti della Sardegna per limitare la diffusione del coronavirus. Tra le 18 dell’8 aprile e le 18 di ieri comple ...

