Freddo e gelate, l’assessore regionale Caputo: “Vicino agli agricoltori, occorrono misure strutturali” (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono purtroppo migliaia, dalle prime stime, gli ettari che hanno registrato danni per le gelate degli ultimi giorni e per i quali ci siamo attivati immediatamente allertando gli Uffici provinciali per verificare le modalità di accertamento dei danni e consentire una rapida ripresa della semina alle imprese agricole. E’ necessario fornire ristoro immediato anche attingendo al fondo di solidarietà nazionale e ulteriori fondi in deroga per potere indennizzare gli agricoltori. Attiveremo con il Ministero la procedura per una misura di intervento in deroga alla normativa vigente per l’attuazione di interventi compensativi a sostegno delle aziende agricole colpite da calamità naturali, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici”. Lo ha dichiarato Nicola Caputo Assessore regionale ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono purtroppo migliaia, dalle prime stime, gli ettari che hanno registrato danni per ledegli ultimi giorni e per i quali ci siamo attivati immediatamente allertando gli Uffici provinciali per verificare le modalità di accertamento dei danni e consentire una rapida ripresa della semina alle imprese agricole. E’ necessario fornire ristoro immediato anche attingendo al fondo di solidarietà nazionale e ulteriori fondi in deroga per potere indennizzare gli. Attiveremo con il Ministero la procedura per una misura di intervento in deroga alla normativa vigente per l’attuazione di interventi compensativi a sostegno delle aziende agricole colpite da calamità naturali, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici”. Lo ha dichiarato NicolaAssessore...

fagnani71 : RT @altoadige_info: ???? Brrrr... è arrivata un'ondata di freddo! Per proteggere i #fiori di #melo dalle gelate notturne, i nostri contadini… - anteprima24 : ** #Freddo e #Gelate, l'assessore regionale Caputo: 'Vicino agli agricoltori, occorrono misure strutturali' **… - syhiv25 : RT @altoadige_info: ???? Brrrr... è arrivata un'ondata di freddo! Per proteggere i #fiori di #melo dalle gelate notturne, i nostri contadini… - LadymiaMicky : RT @ilpost: Il mezzo disastro nei vigneti francesi - gs_stark : RT @altoadige_info: ???? Brrrr... è arrivata un'ondata di freddo! Per proteggere i #fiori di #melo dalle gelate notturne, i nostri contadini… -