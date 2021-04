F1, Leclerc si regala la Ferrari della storica vittoria a Monza (Di sabato 10 aprile 2021) Charles Leclerc si regala la Ferrari SF90, quella della storica vittoria a Monza. La consegna speciale. Nostalgia per Charles Leclerc, che si regala la Ferrari con la quale è entrato nella storia della Scuderia con la vittoria a Monza nel 2019, entrando di diritto nella storia della Rossa. Leclerc si regala la Ferrara della storica vittoria a Monza Come testimoniato dal materiale condiviso dal pilota sul suo profilo Instagram, il corriere è arrivato a casa Leclerc, nel Principato di Monaco. Il tir ha scaricato la ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 aprile 2021) CharlessilaSF90, quella. La consegna speciale. Nostalgia per Charles, che silacon la quale è entrato nella storiaScuderia con lanel 2019, entrando di diritto nella storiaRossa.sila FerraraCome testimoniato dal materiale condiviso dal pilota sul suo profilo Instagram, il corriere è arrivato a casa, nel Principato di Monaco. Il tir ha scaricato la ...

