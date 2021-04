Emilio Fede ricoverato al San Raffaele di Milano: il motivo (Di sabato 10 aprile 2021) L’ex giornalista e direttore del Tg4 Emilio Fede, alla soglia dei 90 anni, è stato nuovamente ricoverato per Covid a Milano Brutte notizie per l’ex direttore del Tg4, Emilio Fede, nuovamente contagiato dal Coronavirus. E’ questa la seconda volta per l’ex giornalista il quale è stato ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Già nel mese L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 10 aprile 2021) L’ex giornalista e direttore del Tg4, alla soglia dei 90 anni, è stato nuovamenteper Covid aBrutte notizie per l’ex direttore del Tg4,, nuovamente contagiato dal Coronavirus. E’ questa la seconda volta per l’ex giornalista il quale è statopresso l’ospedale Sandi. Già nel mese L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele #ANSA - fanpage : Ultim'ora Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele: - pisto_gol : Come direbbe Emilio Fede...@ODG_CNOG se ci siete battete un colpo ?? - fisco24_info : Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele: L'ex direttore del Tg4 compirà 90 anni a giugno - msn_italia : Emilio Fede: 'Non sono in gravi condizioni, mi hanno ricoverato dopo una brutta caduta' -