Elisabetta non ha voluto che Filippo tornasse in ospedale. Funerali: 30 persone, sì Harry senza Meghan (Di sabato 10 aprile 2021) Fianco a fianco fino alla fine, la regina ed il consorte, insieme per 73 anni. Sabato prossimo le esequie a Windsor, in forma privata e nel rispetto delle norme anti - Covid Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 aprile 2021) Fianco a fianco fino alla fine, la regina ed il consorte, insieme per 73 anni. Sabato prossimo le esequie a Windsor, in forma privata e nel rispetto delle norme anti - Covid

