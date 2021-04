Daniele De Rossi: "Ho avuto molta paura, non è Covid che potevo curare a casa" (Di sabato 10 aprile 2021) "Sono venuto perché avevo troppi sintomi che non andavano via, ho la polmonite interstiziale bilaterale , non a un livello gravissimo però ce l'ho. Non è uno stadio al limite, ma non è neanche un Covid... Leggi su feedpress.me (Di sabato 10 aprile 2021) "Sono venuto perché avevo troppi sintomi che non andavano via, ho la polmonite interstiziale bilaterale , non a un livello gravissimo però ce l'ho. Non è uno stadio al limite, ma non è neanche un...

