Covid, in Italia due milioni dosi somministrate in una settimana (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 2.008.057 le dosi di vaccino anti - Covid somministrate in Italia nell'ultima settimana (dati aggiornati al 9 aprile mattina e che comprendono anche il fine settimana di Pasqua). Si tratta di uno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 aprile 2021) Sono 2.008.057 ledi vaccino anti -innell'ultima(dati aggiornati al 9 aprile mattina e che comprendono anche il finedi Pasqua). Si tratta di uno ...

Advertising

SkyTG24 : Sardegna in zona rossa dal 12 aprile: l’indice Rt è il più alto d’Italia (1.54) - MediasetTgcom24 : Vaccino AstraZeneca, l'Ema valuta legame con altro disturbo molto raro #covid - fattoquotidiano : LIBERI TUTTI: SALVINI CI PROVA Mentre ieri le morti per Covid-19 in Italia toccavano il terrificante record giorna… - Willi_Shake_01 : @Guido44895392 @doluccia16 Eventi avversi conosciuti e denunciati !! Per i rimanenti (parecchi), 'non c'è correlazi… - MZanellati : RT @chetempochefa: Domenica non perdetevi l’importante intervista del Ministro della Salute @robersperanza a #CTCF da @fabfazio. Faremo il… -