Covid, Gaia ricoverata allo Spallanzani: possibile polmonite per lady Inzaghi (Di sabato 10 aprile 2021) La moglie dell'allenatore della Lazio Inzaghi, Gaia Lucariello, è stata ricoverata all'ospedale Spallanzani dopo la positività al Covid Leggi su golssip (Di sabato 10 aprile 2021) La moglie dell'allenatore della LazioLucariello, è stataall'ospedaledopo la positività al

Advertising

Gazzetta_it : La moglie di #SimoneInzaghi ricoverata allo Spallanzani: si teme una polmonite legata al Covid #GaiaLucariello… - zazoomblog : Gaia Lucariello in ospedale: anche la moglie di Inzaghi allo Spallanzani per il covid 19 - #Lucariello #ospedale:… - infoitsport : Covid-19 Lazio, Gaia Lucariello: moglie di Inzaghi ricoverata allo Spallanzani di Roma - zazoomblog : Gaia Lucariello in ospedale: anche la moglie di Inzaghi allo Spallanzani per il covid 19 - #Lucariello #ospedale:… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: La moglie di #SimoneInzaghi ricoverata allo Spallanzani: si teme una polmonite legata al Covid #GaiaLucariello https://t.c… -