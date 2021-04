Caso Gregoretti, Salvini a udienza a Catania. Il pm chiede l’archiviazione: «Il fatto non sussiste» (Di sabato 10 aprile 2021) «Il fatto non sussiste» e l’ex ministro dell’interno Matteo Salvini «non può essere imputato per il reato di sequestro di persona». Il pm Andrea Bonomo ha parlato stamattina, 10 aprile, davanti al gup Nunzio Sarpietro durante la nuova udienza preliminare in corso nell’Aula Bunker di Catania sul Caso Gregoretti. Salvini sta affrontando le vicende giudiziarie legate allo sbarco negato ai 116 migranti soccorsi dalla nave militare italiana nel luglio 2019. Il via libera al processo era stato deciso dal Senato il 12 febbraio 2020. Il Pm: «Salvini non ha violato alcuna delle convenzioni internazionali» Salvini, secondo il pubblico ministero, «non ha violato alcuna delle convenzioni internazionali», e le sue scelte ... Leggi su open.online (Di sabato 10 aprile 2021) «Ilnon» e l’ex ministro dell’interno Matteo«non può essere imputato per il reato di sequestro di persona». Il pm Andrea Bonomo ha parlato stamattina, 10 aprile, davanti al gup Nunzio Sarpietro durante la nuovapreliminare in corso nell’Aula Bunker disulsta affrontando le vicende giudiziarie legate allo sbarco negato ai 116 migranti soccorsi dalla nave militare italiana nel luglio 2019. Il via libera al processo era stato deciso dal Senato il 12 febbraio 2020. Il Pm: «non ha violato alcuna delle convenzioni internazionali», secondo il pubblico ministero, «non ha violato alcuna delle convenzioni internazionali», e le sue scelte ...

