Calcio, Serie A 2020-2021: il Milan passa a Parma, lo Spezia batte il Crotone (Di sabato 10 aprile 2021) Si sono da poco conclusi i primi due anticipi del sabato di Serie A 2020-2021 di Calcio. Può sorridere il Milan che è tornato alla vittoria sul campo del Parma. I rossoneri hanno trionfato con il risultato finale di 3-1, ma nel secondo tempo, dopo l'espulsione di Ibrahimovic, avvenuta per proteste, hanno sofferto e i padroni di casa hanno rischiato di riaprire un incontro che pareva già chiuso. Il Milan si è portato in vantaggio all'ottavo minuto di gioco, con un gol di Rebic. Al quarantaquattresimo, in seguito, è arrivato il raddoppio con un destro di Kessie. Dopo un quarto d'ora dall'inizio della seconda frazione di gioco, però, l'arbitro ha sventolato il rosso nei confronti di Ibra, mentre, sei minuti più tardi, Gagliolo ha accorciato le distanze. Negli ultimi ...

