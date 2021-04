(Di sabato 10 aprile 2021) Torino, 10 apr. - (Adnkronos) -può essere la scossa? "La scossa dovevamo darcela da soli mesi fa. Abbiamo bisogno di dare continuità, non serve a niente aver vinto contro ilse poi non si fa uguale con il". Lo dice l'allenatore dellantus, Andrea, in conferenza stampa alla vigilia del match con il

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Dò consigli tattici e tecnici a @federicochiesa; lui è bravissimo negli spazi e nell'uno contro… - tuttosport : #Juve, prove di un nuovo #Bentancur: la mossa di #Pirlo ?? - romeoagresti : #Pirlo: 'L'incontro #Agnelli-#Allegri? Sono stato avvertito dal presidente in persona, perché a parte il calcio l'a… - TV7Benevento : Calcio: Pirlo avvisa la Juve, 'se non battiamo Genoa vittoria su Napoli inutile'... - sportmediaset : Juventus, Pirlo: 'Ora serve continuità. Dybala è pronto, ma domani gioca Kulusevski'. #JuveGenoa #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Pirlo

Juventus Tutte le notizie sulla squadraAndreachiede alla Juventus di ripartire dalla vittoria di mercoledì con il Napoli e alla vigilia del Genoa annuncia che in porta ritroverà Szczesny ('tornerà titolare') e soprattutto che ...Torino, 10 apr. - (Adnkronos) - Napoli può essere la scossa? "La scossa dovevamo darcela da soli mesi fa. Abbiamo bisogno di dare continuità, non serve a niente aver vinto contro il Napoli se poi non ...Avrà bisogno di tempo”. Pirlo: “Chiesa ha fame di calcio” Chiesa è l’arma in più della Juve in questo 2021: “Gli do consigli tecnici e tattici e sulla posizione da tenere in campo. È bravo nell’uno ...