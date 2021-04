Ballardini: “Servirà tanta corsa contro la Juve. La vittoria col Napoli le ha dato energia e consapevolezza” (Di sabato 10 aprile 2021) Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato così in conferenza stampa del match di domani contro la Juventus:“Abbiamo sempre pensato alla prossima partita e non a tutte quelle che mancano. contro la Juve Servirà tanta corsa, attenzione, intensità e l’essere sempre squadra in ogni momento della partita. Quello che è stato fatto finora è stato fatto bene, ha un valore e ce lo teniamo. Pur sapendo che ciò che conta è quello che faremo da ora in avanti”. Terza sfida contro la Juventus dopo la Coppa Italia. Quali saranno le differenze?“Quel match ci disse che avevo ragazzi capaci anche al di fuori dei titolari. Le qualità dei giocatori ci sono e sono importanti. Domani sarà un’altra partita ed è tutto diverso. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Davide, tecnico del Genoa, ha parlato così in conferenza stampa del match di domanilantus:“Abbiamo sempre pensato alla prossima partita e non a tutte quelle che mancano.la, attenzione, intensità e l’essere sempre squadra in ogni momento della partita. Quello che è stato fatto finora è stato fatto bene, ha un valore e ce lo teniamo. Pur sapendo che ciò che conta è quello che faremo da ora in avanti”. Terza sfidalantus dopo la Coppa Italia. Quali saranno le differenze?“Quel match ci disse che avevo ragazzi capaci anche al di fuori dei titolari. Le qualità dei giocatori ci sono e sono importanti. Domani sarà un’altra partita ed è tutto diverso. ...

