Advertising

LAROMA24 : Frenata per Zaniolo: recupero più lungo, addio Europeo #AsRoma - sportli26181512 : Zaniolo, addio all’Europeo: ' È dura, mi rifarò al Mondiale': Zaniolo, addio all’Europeo: 'È dura, mi rifarò al Mon… - Gazzetta_it : #Zaniolo dice addio all’Europeo: 'È dura, mi rifarò al Mondiale' - romanewseu : #Zaniolo, il recupero slitta e addio all'Europeo: 'Mi dispiace, mi rifarò al prossimo Mondiale' #ASRoma #RomanewsEU… - PagineRomaniste : Frenata per #Zaniolo. Recupero più lungo: addio Europeo #ASRoma #LaRepubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo addio

Ecco, il problema - si fa per dire - è chesi sente bene e quasi non capisce. "Ieri era distrutto - racconta suo padre Igor - come umore sembrava di essere tornati ai giorni in cui si era ...all'Europeo, dramma sportivo per Nicolà: decisivo lo stop per coronavirusPer questo, ci vuole cautela e altro tempo (4-6 settimane). Il “ritardo” di Zaniolo è dovuto ai 20 giorni in cui è stato fermo per Covid. Secondo La Gazzetta dello Sport, la prossima visita di ...Slitta di un mese il rientro del giocatore della Roma. L'attaccante svedese avrà una parte in Asterix. Leonardo ottimista sul futuro di Neymar e Mbappé. Lutto nel mondo del volley ...