WTA Charleston I 2021 | risultati 8 aprile Ashleigh Barty va ai quarti | fuori Petra Kvitova

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il torneo Volvo Car Opendi tennis, di categoria WTA 500, che si sta giocando sulla terra battuta (di colore verde) di(il primo di due consecutivi nella stessa località, ma il secondo sarà un WTA 250 che andrà a rimpiazzare quello cancellato ad Anning, in Cina), in Sud Carolina, USA, vede oggi disputarsi tutti gli ottavi di finale. Nella parte bassa del tabellone il derby statunitense premia Cori Gauff, che piega in due set la connazionale Lauren Davis con il punteggio di 6-2 7-6 (2), soffrendo soltanto nel secondo parziale, e domani incontrerà la tunisina Ons Jabeur che rimonta e batte la transalpina Alizé Cornet per 5-7 6-3 6-3. La grande sorpresa di giornata la firma la montenegrina Danka Kovinic, che supera la cecacon il netto score di 6-4 6-1 e neidovrà ...

Il torneo Volvo Car Open 2021 di tennis, di categoria WTA 500, che si sta giocando sulla terra battuta (di colore verde) di Charleston (il primo di due consecutivi nella stessa località, ma il secondo ...Danka Kovinic ha sconfitto Petra Kvitova per 6-4, 6-1, ergendosi a temibile outsider del Wta di Charleston 2021. La montenegrina ha eliminato la testa di serie numero 1, stracciando i pronostici della ...