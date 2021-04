Uomini e Donne, anticipazioni trono Over e trono Classico: ecco cosa vedremo oggi venerdì 9 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Tutto è pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria de Filippi torna con l’appuntamento quotidiano su Canale 5. Scopriamo assieme cos’accadrà nella puntata di oggi secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News. oggi, l’ultimo appuntamento della settimana, ci saranno tantissime sorprese, i protagonisti dovrebbero essere Gemma Galgani e Massimiliano. Ieri, al centro dello studio, abbiamo assistito al confronto tra Luca Cenerelli con Elisabetta e Anna Maria. Poi è toccato a Samantha Curcio, con l’ennesimo scontro con Alessio. oggi dovremmo vedere come sempre il trono Over e il trono Classico. Al centro dello studio dovrebbe sedersi Gemma, ancora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021) Tutto è pronto per una nuova puntata di. Il dating show condotto da Maria de Filippi torna con l’appuntamento quotidiano su Canale 5. Scopriamo assieme cos’accadrà nella puntata disecondo lede Il Vicolo delle News., l’ultimo appuntamento della settimana, ci saranno tantissime sorprese, i protagonisti dovrebbero essere Gemma Galgani e Massimiliano. Ieri, al centro dello studio, abbiamo assistito al confronto tra Luca Cenerelli con Elisabetta e Anna Maria. Poi è toccato a Samantha Curcio, con l’ennesimo scontro con Alessio.dovremmo vedere come sempre ile il. Al centro dello studio dovrebbe sedersi Gemma, ancora ...

