Uno sguardo al futuro grazie al digitale con Agostino Santoni (Cisco Italia) (Di venerdì 9 aprile 2021) Semplici, aperte, programmatiche e intrinsecamente sicure, sono queste le caratteristiche principali che Agostino Santoni, vicepresidente per il Sud Europa di Cisco Italia ha indicato come denominatori comuni delle tecnologie principali. Tra i partecipanti, coordinati da Dina Ravera vicepresidente di Task Force Italia, Giuseppina Rubinetti, presidente di EquItalia Giustizia s.p.a, Fabio Tomassini, group chief Financial officer Garofalo Health Care S.p.A, Alessandro Grandinetti, partner PwC Italia, Clients and Markets Leader e Roberto Pasca di Magliano, direttore Scuola di Alta Formazione di Unitelma Sapienza. INCLUSIONE E COMPETENZE DIGITALI I valori cruciali per Cisco, ma anche per il suo nuovo vicepresidente per il Sud Europa, ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 aprile 2021) Semplici, aperte, programmatiche e intrinsecamente sicure, sono queste le caratteristiche principali che, vicepresidente per il Sud Europa diha indicato come denominatori comuni delle tecnologie principali. Tra i partecipanti, coordinati da Dina Ravera vicepresidente di Task Force, Giuseppina Rubinetti, presidente di EquGiustizia s.p.a, Fabio Tomassini, group chief Financial officer Garofalo Health Care S.p.A, Alessandro Grandinetti, partner PwC, Clients and Markets Leader e Roberto Pasca di Magliano, direttore Scuola di Alta Formazione di Unitelma Sapienza. INCLUSIONE E COMPETENZE DIGITALI I valori cruciali per, ma anche per il suo nuovo vicepresidente per il Sud Europa, ...

