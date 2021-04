Taekwondo, Europei 2021: Simone Crescenzi in semifinale e a medaglia! Fuori Caulo e le sorelle Al Halwani (Di venerdì 9 aprile 2021) L’Italia s’e desta. Dopo una partenza difficoltosa, agli Europei 2021 di Taekwondo, gli azzurri si sbloccano. Italiani trascinati da uno straordinario Simone Crescenzi che vola nelle semifinali dei -63 kg e più tardi si giocherà una medaglia (già sicuro almeno il bronzo). Andiamo a vedere come sono andate le cose nei turni eliminatori, dove di scena c’erano anche Gabriele Caulo e Sarah e Giada Al Halwani. Uomini -63 kg Simone Crescenzi, nativo di Terracina, testa di serie numero 6 in tabellone, è una “macchina da guerra”. Dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, negli ottavi di finale demolisce con il punteggio di 30-8 il cipriota Ioannis Pilavakis riservando lo stesso trattamento, nei quarti di finale, al tedesco Ior ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) L’Italia s’e desta. Dopo una partenza difficoltosa, aglidi, gli azzurri si sbloccano. Italiani trascinati da uno straordinarioche vola nelle semifinali dei -63 kg e più tardi si giocherà una medaglia (già sicuro almeno il bronzo). Andiamo a vedere come sono andate le cose nei turni eliminatori, dove di scena c’erano anche Gabrielee Sarah e Giada Al. Uomini -63 kg, nativo di Terracina, testa di serie numero 6 in tabellone, è una “macchina da guerra”. Dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, negli ottavi di finale demolisce con il punteggio di 30-8 il cipriota Ioannis Pilavakis riservando lo stesso trattamento, nei quarti di finale, al tedesco Ior ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: tra poco Simone Crescenzi nel suo quarto! Eliminate le sorelle Al Halwani -… - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: Simone Crescenzi vola ai quarti! Eliminata Sarah Al Halwani - #Taekwondo… - LivioAcri : RT @azzurridigloria: ??#TAEKWONDO, EUROPEI SENIOR 2021?? 14 atleti di @taekwondofita @ItaliaTeam_it parteciperanno ai Campionati europei sen… - OA_Sport : #TAEKWONDO Vito Dell’Aquila e Martina Corelli subito eliminati a Sòfia - zazoomblog : LIVE Taekwondo Europei 2021 in DIRETTA: finisce subito l’avventura di Martina Corelli e Vito Dell’Aquila -… -