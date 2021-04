Sinner & Co. vincono, ma le tenniste italiane stanno a guardare (Di venerdì 9 aprile 2021) AGI - Che ne è stato dello squadrone femminile che ha vinto quattro Fed Cup, l'ultima otto anni fa, e pure due titoli Slam, Francesca Schiavone a Parigi e Flavia Pennetta a New York dopo una finale giocata contro Roberta Vinci? Se nel settore maschile abbiamo dieci tennisti fra i primi 100 del mondo e quasi tre fra i primi 20 (il neo idolo Sinner è 23), il piatto del tennis rosa oggi piange parecchio, con solo due tenniste fra le prime cento: una, la Giorgi, è n.80 e l'altra, la Trevisan, è 99. Con la Paolini che è 103, tra la centesima e la duecentesima posizione della classifica Wta, le tenniste azzurre sono appena quattro: la Trevisan più Cocciaretto (111), Errani (112), Gatto Monticone (177). E adesso che la povera Giorgi è risultata positiva al Covid (è in isolamento a Charleston, dove ha dovuto dare forfait al torneo) per sostituirla nel ... Leggi su agi (Di venerdì 9 aprile 2021) AGI - Che ne è stato dello squadrone femminile che ha vinto quattro Fed Cup, l'ultima otto anni fa, e pure due titoli Slam, Francesca Schiavone a Parigi e Flavia Pennetta a New York dopo una finale giocata contro Roberta Vinci? Se nel settore maschile abbiamo dieci tennisti fra i primi 100 del mondo e quasi tre fra i primi 20 (il neo idolo Sinner è 23), il piatto del tennis rosa oggi piange parecchio, con solo duefra le prime cento: una, la Giorgi, è n.80 e l'altra, la Trevisan, è 99. Con la Paolini che è 103, tra la centesima e la duecentesima posizione della classifica Wta, leazzurre sono appena quattro: la Trevisan più Cocciaretto (111), Errani (112), Gatto Monticone (177). E adesso che la povera Giorgi è risultata positiva al Covid (è in isolamento a Charleston, dove ha dovuto dare forfait al torneo) per sostituirla nel ...

Eurosport_IT : NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prim… - PIERPARDO : Al mio psicologo chiedo una cosa semplice: dammi l'autostima e il coraggio che ha avuto #Sinner sul 5-4 del terzo set. - PaoloCond : Mamma, butta i canederli! (semicit) #sinner - sax0lino : @fanpage Sorteggio sfortunato per Djockovic, dalla parte di Sinner nel tabellone #Masters1000 Montecarlo - fanpage : Sorteggio sfortunato per Sinner, dalla parte di Djockovic nel tabellone #Masters1000 Montecarlo -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner & vincono ATP Montecarlo, il tabellone: possibile incrocio Sinner - Djokovic al 2° turno Il sorteggio ha regalato un possibile incrocio al 2° turno tra Novak Djokovic, che avrà un bye al 1° turno, e Jannik Sinner . Musetti è nella parte di tabellone di Tsitsipas e Berrettini, Sonego in ...

Sinner & Co. vincono, ma le tenniste italiane stanno a guardare Sinner & Co. vincono, ma le tenniste italiane stanno a ...

Il sorteggio ha regalato un possibile incrocio al 2° turno tra Novak Djokovic, che avrà un bye al 1° turno, e Jannik. Musetti è nella parte di tabellone di Tsitsipas e Berrettini, Sonego in ...& Co. vincono, ma le tenniste italiane stanno a ...