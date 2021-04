Scuole Valle d’Aosta, confermata la scuola in presenza fino alla prima media (Di venerdì 9 aprile 2021) La Valle d'Aosta, che sarà in zona rossa anche la prossima settimana, conferma le lezioni in presenza per le Scuole dell'infanzia, primaria e per la prima classe delle medie e la didattica a distanza per le restanti classi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021) Lad'Aosta, che sarà in zona rossa anche la prossima settimana, conferma le lezioni inper ledell'infanzia,ria e per laclasse delle medie e la didattica a distanza per le restanti classi. L'articolo .

Advertising

StekapMC : RT @fillycarre: Monitoraggio @istsupsan: - in ?? Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. - in ?? rimangono Cam… - bassairpinia : GROTTAMINARDA. SCUOLE IN PRESENZA. COBINO CHIEDE AL GOVERNO UN CHIARIMENTO SUL DECRETO LEGGE 44. -… - fillycarre : Monitoraggio @istsupsan: - in ?? Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. - in ?? riman… - aostasera : Scuole, Caveri: 'La Valle d’Aosta è pronta a riaprirle già dalla settimana prossima' - Aostasera - TgrRai : ? Riaprono le scuole fino alla prima media anche nelle zone rosse. ? Dieci indagati per omicidio ed epidemia in Val… -