Roma | Sella | “Giallorossi | che cuore! Pau Lopez ha dimostrato tanto | ma ha un problema”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 9 aprile 2021) Laha avuto grande carattere, diversi episodi hanno svoltato la partita.Così Ezio, ex tecnico die Palermo intervenuto in merito al successo della formazione giallorossa nel match di Europa League contro l'Ajax. La vittoria per 2-1 all'Amsterdam Arena consente ai capitolini di fare un passo importante verso la qualificazione in semifinale, considerando proprio i due gol segnati in trasferta., niente Europeo per Zaniolo. Il papà: “Era distrutto. Ecco quando tornerà in campo”Nonostante l'iniziale svantaggio, gli uomini di Paulo Fonseca sono riusciti a ribaltare il risultato grazie a diversi episodi chiave che hanno alla fine deciso l'incontro. Il rigore parato da Pau, prima, e il gol di Pellegrini - su evidente errore del portiere avversario - poi, sono state fondamentali per ...