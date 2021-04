Recovery | ultima chiamata per l' Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 aprile 2021) Se non ora quando? Che ogni crisi porti con sé delle opportunità rischia di trasformarsi in un artificio retorico utile solo per edulcorare la realtà. Quella che stiamo vivendo è iniziata come crisi sanitaria e si è presto trasformata in economica e sociale di cui gli effetti sono ancora ben lontani da manifestarsi in tutto il loro fragore. La crisi ha colpito duro ovunque, ma ancor più il nostro paese. La ragione, come spesso accade, è nei numeri. Tra il 2000 e il 2019 l’ha perso 380 miliardi di ricchezza (pari ad almeno 10 leggi finanziarie in tempi pre Covid) rispetto alla crescita media dell’Area Euro. Nello stesso periodo l’economia del nostro Paese è cresciuta solo del 3,9%, contro una media degli Stati con la moneta unica del 26%. Nella fase più dura della crisi finanziaria, fra il 2007 e il 2013, l’ha perso l’8,5% di Pil, contro ...