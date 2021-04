Puglia, agricoltura: “gelata notturna killer” Coldiretti (Di venerdì 9 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: gelata notturna killer in Puglia, dove il gelo ha colpito duramente le campagne con le produzioni in molti territori letteralmente dimezzate, dalle albicocche alle pesche, dai vigneti agli ortaggi, con le ripercussioni più gravi sulle ciliegie nel barese per cui sono andati in fumo 3 fiori su 4 e interi campi di tulipani sono stati bruciati dal brusco abbassamento delle temperature fino a -5 gradi nel foggiano. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti Puglia sugli effetti dell’ondata di freddo gelido che ha devastato i raccolti dalle province di Bari e BAT, a Foggia fino all’agro di Brindisi per cui sono state attivate le procedure per la dichiarazione urgente di stato di calamità ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 9 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dain, dove il gelo ha colpito duramente le campagne con le produzioni in molti territori letteralmente dimezzate, dalle albicocche alle pesche, dai vigneti agli ortaggi, con le ripercussioni più gravi sulle ciliegie nel barese per cui sono andati in fumo 3 fiori su 4 e interi campi di tulipani sono stati bruciati dal brusco abbassamento delle temperature fino a -5 gradi nel foggiano. E’ quanto emerge dal monitoraggio dellasugli effetti dell’ondata di freddo gelido che ha devastato i raccolti dalle province di Bari e BAT, a Foggia fino all’agro di Brindisi per cui sono state attivate le procedure per la dichiarazione urgente di stato di calamità ...

