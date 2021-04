Piemonte in zona arancione da martedì (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Piemonte in zona arancione. Da martedì prossimo cambia il colore della regione e si alleggeriscono le misure di contenimento del virus, dopo un mese di zona rossa. Ieri lo aveva annunciato il governatore Alberto Cirio esprimendo soddisfazione per i dati inviati al Ministero della Salute. E ora arriva la conferma da Roma: l’indice di contagio è sotto 1 e l’incidenza dei contagio ogni 100 mila persone è sotto la soglia dei 250. Piemonte in zona arancione: ecco cosa cambiamenti Da martedì dunque potranno riaprire i negozi che in queste settimane erano chiusi, compresi parrucchieri ed estetisti. Mentre resta solo l’asporto per bar e ristoranti. Rientrano in classe anche i ragazzi della secondo e terza media e al 50 per cento le ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 9 aprile 2021) Ilin. Daprossimo cambia il colore della regione e si alleggeriscono le misure di contenimento del virus, dopo un mese dirossa. Ieri lo aveva annunciato il governatore Alberto Cirio esprimendo soddisfazione per i dati inviati al Ministero della Salute. E ora arriva la conferma da Roma: l’indice di contagio è sotto 1 e l’incidenza dei contagio ogni 100 mila persone è sotto la soglia dei 250.in: ecco cosa cambiamenti Dadunque potranno riaprire i negozi che in queste settimane erano chiusi, compresi parrucchieri ed estetisti. Mentre resta solo l’asporto per bar e ristoranti. Rientrano in classe anche i ragazzi della secondo e terza media e al 50 per cento le ...

