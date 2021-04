Pfizer | Locatelli | “Possibile posticipare richiamo per accelerare la campagna”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Per il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità èda 21 a 42 giorni ildel vaccinosenza perdere l’efficacia della copertura. Ciò permetterebbe dile vaccinazioni Secondo Franco, coordinatore Cts e Presidente del Consiglio Superiore di Sanità èla seconda dose del vaccino. “Ci sono dati che indicano che èallungare l’intervallo da 21 a 42 giorni senza perdere l’efficacia della copertura vaccinale. Questo consente di incrementare il numero delle persone che possono ricevere la prima dose ()”. Lo ha dettoa Buongiorno, su Sky TG24. Il quale ha anche aggiunto che: “C’è ...

"Possibile aumentare intervallo seconda dosea 42 giorni" "Ci sono dati che indicano che e' ... ha chiarito- "C'e' questo tipo di indicazione - ha aggiunto - , poi l'attuazione pratica ......di somministrazione' del vaccino'da 21 a 42 giorni. Ci sono dati che indicano che non si perde l'efficacia della copertura vaccinale'. Sono le parole pronunciate da Franco, ...Load Error Ore 8.43 - Francia, ad under-55 richiamo Pfizer o Moderna In Francia ... AstraZeneca è un vaccino sicuro?). Ore 8.40 - Locatelli: «In calo pressione su sistemi sanitari» Il presidente del ...per il vaccino Pfizer, l’intervallo tra le due dosi da 21 a 42 giorni senza perdere l’efficacia della copertura vaccinale”. L’annuncio del presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco ...