Pallanuoto: nuovo centroboa per il Settebello? Si punta sul canadese Constantin Bicari (Di venerdì 9 aprile 2021) Se nei vari ruoli l'Italia continua a sfornare, anno dopo anno, giocatori eccezionali, nella posizione di centroboa continua ad esserci qualche problema per il Settebello. Mancano i ricambi: Matteo Aicardi compirà 35 anni e alle sue spalle c'è il naturalizzato Michael Bodegas a dar manforte sui cinque metri avversari. Come riportato da Waterpoloitaly.com la FIN sarebbe a caccia di un nuovo centroboa per la Nazionale del futuro, verso i prossimi appuntamenti (Mondiali ed Olimpiadi di Parigi). Sarebbero state avviate conversazioni con Nicolas Constantin Bicari, canadese classe 1991 che avrebbe parentele nel Bel Paese. Bicari ha iniziato la sua carriera a livello professionistico in Francia, al Marsiglia, poi è passato allo Jug Dubrovnik ...

