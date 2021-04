“Oggi è un giorno felice”. Paola Di Benedetto e il fidanzato Fede lo annunciano così (Di venerdì 9 aprile 2021) Paola Di Benedetto è riuscita ad avere la massima notorietà quando è stata in grado di sbaragliare tutta la concorrenza e di vincere il ‘Grande Fratello Vip 4’, ovvero quello precedente l’ultima edizione. A livello sentimentale la sua vita è anche contraddistinta da tantissima felicità, infatti è legata a Federico Rossi, l’ex componente del duo musicale Benji&Fede. Da meno di un anno hanno preso la decisione di andare a convivere, a testimonianza di un amore che va sempre più a gonfie vele. Precisamente sono tre gli anni da quando i due sono legati sentimentalmente e in passato qualche piccola crisi c’è stata, ma superata nel migliore dei modi. Qualche ora fa la giovane ha voluto fare un annuncio sensazionale su Instagram, scatenando ovviamente reazioni di giubilo da parte del popolo del web. Il messaggio è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021)Diè riuscita ad avere la massima notorietà quando è stata in grado di sbaragliare tutta la concorrenza e di vincere il ‘Grande Fratello Vip 4’, ovvero quello precedente l’ultima edizione. A livello sentimentale la sua vita è anche contraddistinta da tantissima felicità, infatti è legata arico Rossi, l’ex componente del duo musicale Benji&. Da meno di un anno hanno preso la decisione di andare a convivere, a testimonianza di un amore che va sempre più a gonfie vele. Precisamente sono tre gli anni da quando i due sono legati sentimentalmente e in passato qualche piccola crisi c’è stata, ma superata nel migliore dei modi. Qualche ora fa la giovane ha voluto fare un annuncio sensazionale su Instagram, scatenando ovviamente reazioni di giubilo da parte del popolo del web. Il messaggio è stato ...

