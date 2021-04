Notti di luna blu: il primo singolo della cantautrice 19enne Lucia (VIDEO) (Di venerdì 9 aprile 2021) La musica come medicina: si intitola “Notti di luna blu” il primo singolo di Lucia (prodotto da Suono Libero Music). Notti di luna blu è il primo singolo di Lucia, giovane cantautrice campana al suo esordio discografico su etichetta ed edizioni Suono Libero Music. 19 anni, originaria di Vico Equense, ma già le idee chiare Leggi su 2anews (Di venerdì 9 aprile 2021) La musica come medicina: si intitola “diblu” ildi(prodotto da Suono Libero Music).diblu è ildi, giovanecampana al suo esordio discografico su etichetta ed edizioni Suono Libero Music. 19 anni, originaria di Vico Equense, ma già le idee chiare

'Notti di luna blu', fuori ora il singolo di Lucia Sabatino 0 0 Voto Vota Articolo Chi è Lucia, cantante classe 2000, autrice del brano 'Notti di luna blu' Lucia Sabatino, in arte Lucia (14 agosto 2000) comincia a scrivere canzoni all'eta di 5 anni. Nel 2015 prende le prime lezioni di canto e nel 2018 partecipa a Casa Sanremo con due ...

