MMA | Marvin Vettori sfida Kevin Holland | main event per “The Italian Dream” | serve la vittoria per sognare il Mondiale

(Di venerdì 9 aprile 2021)contro. Questo è ildella Fight Night organizzata da UFC a Las Vegas (USA) per sabato 10 aprile. Tra l’altro piazzata nella seconda serataa (ore 23.00/00.00), in modo da rendere più fruibile l’incontro che vedrà protagonista il fighter azzurro, il quale salirà sull’ottagono nell’o principale per la seconda volta in carriera, a quattro mesi di distanza dal bellissimo successo su Jack Hermansson. Il trionfo sul colosso svedese ha fatto salire le quotazioni del trentino, pronto a fare esplodere la MMA anche alle nostre latitudini: per la prima volta nella storia il Bel Paese può tifare per un proprio portacolori nella promotion più importante di arti marziali miste a livello ...

MMA_Al34 : Marvin Vettori fight week!!!! - mma_twister : Rappresentare contemporaneamente uno sport e un paese? Per Marvin è un onore poterlo fare. - mma_twister : Marvin Vettori non crede più che Darren Till si sia infortunato veramente, lo dice al media day. Darren Till rispon… - mma_twister : Le parole di Marvin Vettori durante la conferenza stampa con i media d'oltreoceano - Stormborn_MMA : RT @IllAnklePickYou: Underrated Chin: Marvin Vettori -

Appuntamento sabato per una spettacolare serata di! L'intervista aVettori E in attesa di assistere live al match, DAZN ha intervistatoVettori per raccogliere le sue sensazioni ...DAL TRENTINO ALLA UFC: THE ITALIAN DREAM Originario di Mezzocorona, in provincia di Trento,... diventare un campione di. Allenamenti, dedizione e vittorie lo portano negli Stati Uniti nell'...Marvin Vettori contro Kevin Holland ... Il trionfo sul colosso svedese ha fatto salire le quotazioni del trentino, pronto a fare esplodere la MMA anche alle nostre latitudini: per la prima volta nella ...Marvin Vettori contro Kevin Holland, tutto in una notte. Anzi, tutto in una seconda serata, alle 23:00 circa, ad un orario comodissimo per seguire il rappresentante più brillante delle Mma italiane in ...