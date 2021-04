Minigonna: come creare 5 stili diversi partendo dal capo femminile per eccellenza (Di venerdì 9 aprile 2021) Abbinare la Minigonna è un gioco d’azzardo? Sei in dubbio su cosa potrebbe essere bellissimo e cosa volgare? Ecco tutti 5 consigli di stile per non sbagliare mai. La Minigonna è il capo d’abbigliamento che in Occidente ha rappresentato la lotta delle donne per la libertà di mostrare il proprio corpo e di scegliere il proprio abbigliamento. Considerata assolutamente scandalosa all’epoca in cui cominciò a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 9 aprile 2021) Abbinare laè un gioco d’azzardo? Sei in dubbio su cosa potrebbe essere bellissimo e cosa volgare? Ecco tutti 5 consigli di stile per non sbagliare mai. Laè ild’abbigliamento che in Occidente ha rappresentato la lotta delle donne per la libertà di mostrare il proprio corpo e di scegliere il proprio abbigliamento. Considerata assolutamente scandalosa all’epoca in cui cominciò a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

bbyhyvk : 'perchè se metti la minigonna è un complimento' no col cazzo che è un complimento.. vaffanculo,, cos'è, la minigon… - piermasca : @ezzo24 @AzzurraBarbuto Grande! Mi hai letto nel pensiero! Come quelle donne che vengono stuprate in minigonna vero… - tassani_pietro : @GiorgiaMeloni Io la divisa l’apprezzo!Mi fa solo “strano” che usi il medagliere come perizoma(minigonna)il sabato e la domenica. - FraSRo1 : Un po' come quelle donne che vanno a ballare in minigonna? #cinevonderLeyen #Erdogan. - BaruzzoMarco : @LucaBizzarri A volte penso a quella trasmissione in cui c'era una in minigonna chiusa sotto la scrivania trasparen… -