Meteo Roma: previsioni per il weekend (Di venerdì 9 aprile 2021) Sabato tempo in prevalenza instabile nel corso della giornata con deboli piogge sia al mattino sia poi nel corso del pomeriggio; fenomeni in generale esaurimento nel corso della serata. Temperature comprese tra +7°C e +15°C. Domenica molte nubi nelle ore mattutine con tempo prevalentemente asciutto; piogge attese al pomeriggio ed estese anche alle ore serali. Temperature comprese tra +10°C e +17°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Sabato deboli piogge al mattino sui settori centro settentrionali del Lazio, espansione dei fenomeni nelle ore pomeridiane sui settori costieri; migliora in serata salvo residue precipitazioni sul viterbese. Domenica piogge diffuse nel corso delle ore diurne sulle zone settentrionali della regione, asciutto sui restanti settori con molte nubi compatte. In serata non si attendono variazioni dal punto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021) Sabato tempo in prevalenza instabile nel corso della giornata con deboli piogge sia al mattino sia poi nel corso del pomeriggio; fenomeni in generale esaurimento nel corso della serata. Temperature comprese tra +7°C e +15°C. Domenica molte nubi nelle ore mattutine con tempo prevalentemente asciutto; piogge attese al pomeriggio ed estese anche alle ore serali. Temperature comprese tra +10°C e +17°C.Lazio:per ilSabato deboli piogge al mattino sui settori centro settentrionali del Lazio, espansione dei fenomeni nelle ore pomeridiane sui settori costieri; migliora in serata salvo residue precipitazioni sul viterbese. Domenica piogge diffuse nel corso delle ore diurne sulle zone settentrionali della regione, asciutto sui restanti settori con molte nubi compatte. In serata non si attendono variazioni dal punto ...

Advertising

quartomiglio : Il maltempo da gelo DANNEGGIA IL 50% della frutta e verdura nel LAZIO - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 13h | Meteo attuale Vento: 6.1 km/h NNE Raffica: 9.4 km/h Temperatura: 11.1 °C Umidità: 35… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 12h | Meteo attuale Vento: 7.9 km/h NE Raffica: 13.0 km/h Temperatura: 9.2 °C Umidità: 37… - zazoomblog : Meteo Roma: previsioni weekend fino al 11 aprile cielo coperto - #Meteo #Roma: #previsioni #weekend - quartomiglio : ALTRA GIORNATA DI GELO: un disastro per l’agricoltura -