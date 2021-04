Meghan e Harry, spuntano i tabulati: “Polizia chiamata per 9 volte in 9 mesi, allarmi e crimini contro la loro casa in California” (Di venerdì 9 aprile 2021) Niente sonni tranquilli in California per Meghan e Harry. Come si evince dai tabulati telefonici resi pubblici, la Polizia americana è stata chiamata per 9 volte in 9 mesi ad intervenire nella loro abitazione. La notizia – diffusa tra gli altri dall’Indipendent – riporta che “le autorità hanno risposto alle chiamate elencate come richieste di attivazioni di allarmi e crimini contro la proprietà presso la casa di Montecito (California) da 14 milioni di dollari, secondo i dati ottenuti in base alle leggi sulla libertà di informazione (FOI) dalla Press Association”. Diversi gli allarmi per i quali si sono mossi gli agenti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Niente sonni tranquilli inper. Come si evince daitelefonici resi pubblici, laamericana è stataper 9in 9ad intervenire nellaabitazione. La notizia – diffusa tra gli altri dall’Indipendent – riporta che “le autorità hanno risposto alle chiamate elencate come richieste di attivazioni dila proprietà presso ladi Montecito () da 14 milioni di dollari, secondo i dati ottenuti in base alle leggi sulla libertà di informazione (FOI) dalla Press Association”. Diversi gliper i quali si sono mossi gli agenti di ...

