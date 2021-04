L’omeopatia non è scienza: ricordiamolo anche nella giornata mondiale (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 10 aprile è la giornata mondiale delL’omeopatia: scopriamo perché il mondo della scienza è in contrasto con questa terapia. Domani, 10 aprile 2021, è la giornata mondiale delL’omeopatia. Si tratta di una ricorrenza legata al giorno di nascita di Samuel Hahnemann (nato nel 1775), considerato come il fondatore della medicina omeopatica. L’istituzione di una giornata mondiale delL’omeopatia è quello di offrire check up gratuiti a tutti i cittadini, ma anche quello di informarli sull’importanza della prevenzione e di uno stile di vita salutare. Infine quello di metterli a conoscenza di soluzioni di cura che supportano le funzioni fisiologiche di difesa dell’organismo. Tale metodo di ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 10 aprile è ladel: scopriamo perché il mondo dellaè in contrasto con questa terapia. Domani, 10 aprile 2021, è ladel. Si tratta di una ricorrenza legata al giorno di nascita di Samuel Hahnemann (nato nel 1775), considerato come il fondatore della medicina omeopatica. L’istituzione di unadelè quello di offrire check up gratuiti a tutti i cittadini, maquello di informarli sull’importanza della prevenzione e di uno stile di vita salutare. Infine quello di metterli a conoscenza di soluzioni di cura che supportano le funzioni fisiologiche di difesa dell’organismo. Tale metodo di ...

Advertising

LEGOSCAR111 : @littleemptybook Non vorrei far polemica ma l'omeopatia non basta mai, semplicemente l'unico effetto che può avere… - Ilcommentatore0 : @ripuliamoci @MediasetTgcom24 L'unica motivazione per cui lo definisce un disastro è che lei sia un fan dell'omeopa… - littleemptybook : l'ansia mi sta peggiorando, ieri ho passato l'intera seduta dalla psicologa a piangere e lei mi ha detto che l'omeo… - giovannitundo : @veronix50558868 Se uno mi dice che si cura con l'omeopatia, io gli rispondo che si cura con una procedura che la s… - parentetweet : @Gastone_derolla L’origine non conta, è il significato per cui è stata usata da decenni. Come l’omeopatia. -

Ultime Notizie dalla rete : L’omeopatia non Coronavirus, niente vaccino in Venezuela. E Maduro propone le gocce al timo: «Sicure al 100%» Corriere della Sera