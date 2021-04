LG Gram, arrivano in Italia i nuovi ultrabook super leggeri (Di venerdì 9 aprile 2021) Nonostante l’azienda coreana abbia deciso molto recentemente di abbandonare il mercato degli smartphone, sono davvero molti i settori in cui è ancora impegnata con un discreto successo. La nuova serie di laptop ultraleggeri LG Gram, annunciata al CES 2021 tenutosi a gennaio di quest’anno, arriva ufficialmente in Italia ed è già disponibile all’acquisto! La gamma LG Gram ha sempre puntato a garantire ai propri utenti tutta la potenza e la flessibilità necessaria a portare a termine le attività della vita quotidiana, senza però mai rinunciare ad un’incredibile leggerezza e portabilità. Per raggiungere gli obbiettivi di leggerezza di questi ultrabook, l’azienda coreana ha utilizzato nella realizzazione dello chassis una lega di magnesio. Il modello con il display dalla diagonale maggiore pesa al massimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Nonostante l’azienda coreana abbia deciso molto recentemente di abbandonare il mercato degli smartphone, sono davvero molti i settori in cui è ancora impegnata con un discreto successo. La nuova serie di laptop ultraLG, annunciata al CES 2021 tenutosi a gennaio di quest’anno, arriva ufficialmente ined è già disponibile all’acquisto! La gamma LGha sempre puntato a garantire ai propri utenti tutta la potenza e la flessibilità necessaria a portare a termine le attività della vita quotidiana, senza però mai rinunciare ad un’incredibile leggerezza e portabilità. Per raggiungere gli obbiettivi di leggerezza di questi, l’azienda coreana ha utilizzato nella realizzazione dello chassis una lega di magnesio. Il modello con il display dalla diagonale maggiore pesa al massimo ...

Advertising

MaurizioMurgia : Arrivano anche in Italia i nuovi laptop ultraleggeri della serie LG gram. Con - bestall_ita : I nuovi laptop LG Gram arrivano in Italia - puntotweet : I nuovi laptop LG Gram arrivano in Italia - -