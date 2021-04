Juventus-Napoli | parla Sacchi | “Hanno mostrato dei miglioramenti”

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo diverso tempo dall’ultima prestazione davvero convincente contro una grande squadra, laè finalmente tornata a riprendere le sembianze della squadra che ha dominato in Italia nell’ultimo decennio. La partita vinta contro ilha convinto tutti, forse l’unica nota negativa potrebbe essere stata l’esagerata sofferenza nei minuti finali che, comunque, non ha compromesso il risultato finale. Nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport‘, Arrigoha fatto una breve analisi sul mig match del mercoledì sera. Ecco le sue parole., l’elogio di: “Ho notato più fluidità” “Il primo tempo ha visto i bianconeri meritatamente in vantaggio.un miglioramento nello spirito di squadra e nella ...

Advertising

JuventusTV : ??? Real Audio ?? Punti di vista unici ??? #JuveNapoli Da Bordocampo ??? On demand, qui ? - JuventusTV : Riviviamo insieme #JuveNapoli! ?? ?? Partita ? - pisto_gol : Punti raccolti nelle ultime 16gg: Inter 41 Atalanta 36 Juventus 35 Napoli 32 Lazio 31 Milan 29 Roma 27 GENOA 25 H… - infoitsport : Juventus-Napoli, clamoroso rigore su Zielinski non fischiato da Mariani VIDEO - infoitsport : Juventus-Napoli, rigore solare negato al Napoli: la foto dell'episodio -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Napoli

La, tornata al terzo posto dopo la vittoria contro ilnel recupero, punta a consolidare la classifica ospitando il Genoa: traguardo alla portata dei bianconeri, che hanno ritrovato ...Situazione migliore per lache dopo aver battuto ilnel midweek ha nel mirino proprio il Milan e il secondo posto. I bianconeri si giocano vincenti a 1,29 in casa contro il Genoa. ...La Roma festeggia la vittoria contro l’Ajax.. Il Milan e la Juve, invece, puntano gli occhi alle rispettive sfide contro il Parma e il Genoa, per non concedere terreno alle avversarie nella corsa alla ...Covid-19, il bollettino odierno: i nuovi contagiati in Italia Tmw – Indiscrezione Solberg: il talento norvegese vicino a un triennale con la Juventus SSC Napoli – L’esito dei tamponi effettuati dal ...