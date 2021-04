Justice League | la replica di Gal Gadot alla notizia degli abusi di Joss Whedon sul set

(Di venerdì 9 aprile 2021) L'interprete di Wonder Woman, Gal, ha parlato di comesi sia rapportato con lei sul set diaccusandolo di. Il registaè stato accusato negli ultimi mesi di diversinei confronti di attori e crew dei suoi set e anche Gal, che inha interpretato Wonder Woman, ha raccontato dei suoi rapporti controversi con il regista durante le riprese del film DC. Dopo il grande successo di Wonder Woman, acclamata da critica e pubblico, i guai per Galsono iniziati sul set di, dovepare abbia assunto ...

In una recente intervista con Vanity Fair , Chris Terrio , sceneggiatore di, ha finalmente rotto il silenzio e parlato di quanto accaduto durante la post - produzione affidata a Joss Whedon . Senza usare mezzi termini, lo sceneggiatore ha definito il lavoro di ...... King of the Monsters'), la costumista Ann Foley ('Skyscraper') e il supervisore agli effetti visivi John 'DJ' Des Jardin (l'imminente 'Zack Snyder's'). Warner Bros. Pictures e ...L'interprete di Wonder Woman, Gal Gadot, ha parlato di come Joss Whedon si sia rapportato con lei sul set di Justice League accusandolo di abusi. Il regista Joss Whedon è stato accusato negli ultimi m ...Dopo la versione da 20 dollari di budget di Tenet, Cracked torna con la versione ultralowbudget di Zack Snyder’s Justice League ...